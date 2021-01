Braunsbach

Mann schießt mit Gaspistole und verletzt Kinder

01.01.2021, 20:59 Uhr | dpa

Im Vorbeigehen hat ein Mann in der Silvesternacht mit einer Gaspistole in eine Hofeinfahrt in Braunsbach (Landkreis Schwäbisch Hall) geschossen und zwei Kinder verletzt. Die 8 und 14 Jahre alten Opfer kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Täter war zunächst unbekannt.