Gelsenkirchen

Weiterer Assistent für Gross: Widmayer Schalke-Co-Trainer

01.01.2021, 22:21 Uhr | dpa

Der neue Cheftrainer Christian Gross erhält für seine schwierige Mission Klassenerhalt beim FC Schalke 04 weitere Unterstützung durch einen ganz erfahrenen Co-Trainer. Rainer Widmayer erhält beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der Club am Freitag mitteilte. Der gebürtige Sindelfinger Widmayer (53) ist seit 20 Jahren als Assistenz-Trainer tätig, arbeitete unter anderem bei Hertha BSC, 1899 Hoffenheim und bis Sommer in einer dritten Amtszeit beim VfB Stuttgart. Der 66 Jahre alte Schweizer Gross gibt am Samstag bei Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky) sein Debüt als Schalker Chefcoach.