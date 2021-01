Meiningen

Schnee und Glätte zum Jahresbeginn in Thüringen

02.01.2021, 08:53 Uhr | dpa

Das erste Wochenende des Jahres bringt Schnee nach Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte, bleibt es zunächst bewölkt und trocken, das Thermometer zeigt Werte zwischen ein und drei Grad am Samstag. Im Werratal komme es zu Nebel. In der Nacht zu Sonntag gibt es dann Schnee in weiten Teilen des Landes bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Es herrsche Glättegefahr. Im Tiefland verwandele sich der Schnee am Sonntag zu Schneeregen. In höheren Lagen bilde sich eine leichte Schneedecke. Die Temperaturen liegen zwischen null und zwei Grad, im Bergland bei bis zu minus drei Grad.