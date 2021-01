Rostock

94 neue Corona-Infektionen in MV: Vier weitere Tote

02.01.2021, 12:45 Uhr | dpa

Eine Ärztin zeigt in einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag 94 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mit. Die Zahl der gemeldeten Corona-Toten stieg den Angaben zufolge um vier auf 177. Sie stammen aus den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Rostock und Vorpommern-Greifswald.

Am Freitag waren 102 Neuinfektionen mehr gemeldet worden, am Samstag vor einer Woche 8 mehr. Dass die Zahlen am Wochenende niedriger sind als unter der Woche, kann damit zusammenhängen, dass nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten melden.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei nunmehr 12 457. Als genesen gelten 9587 Betroffene. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) sank von 92,4 am Freitag auf nun 90,7. Die höchsten Inzidenz-Werte mit 161,2 und 149,5 verzeichnen der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie die Landeshauptstadt Schwerin. Den geringsten Wert hat die Stadt Rostock mit 35,9.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten stieg im Vergleich zum Vortag um einen auf 276, die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen sank um einen auf 75. Die Zahl der Geimpften beziffert das Robert Koch-Institut mit Stand Freitag auf 11 494.