Beim frontalen Zusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Darmstadt-Dieburg drei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe eine 51-Jährige in Groß-Zimmern beim Abbiegen den anderen Wagen übersehen und sei in ihn gefahren, hieß es am Samstagabend von der Polizei über den Unfall am gleichen Tag. Die Frau und der 42 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie seine 37 Jahre alte Beifahrerin seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.