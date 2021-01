Aue

Aues Schuster trifft auf Vorgänger Meyer: "Guter Trainer"

03.01.2021, 03:32 Uhr | dpa

Aue (dpa) – Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue will mit einem Heimsieg in das neue Jahr starten. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster empfängt am heutigen Sonntag (13.30 Uhr/Sky) Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen werden vom ehemaligen Aue-Coach Daniel Meyer trainiert. "Wir sind in den wenigen Aufeinandertreffen bisher kollegial und fair miteinander umgegangen. Ich halte ihn für einen richtig guten Trainer", sagte Schuster. Meyer sei mit Braunschweig nach einem schwierigen Start inzwischen auf dem richtigen Weg. "Wir müssen alles abrufen, um gegen Eintracht bestehen zu können", erklärte Schuster. Verzichten müssen die Auer nur auf die langzeitverletzten Malcolm Cacutalua, Fabian Kalig und Erik Majetschak.