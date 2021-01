Braunschweig

Auffahrunfall mit fünf Autos auf A36: Fünf Verletzte

03.01.2021, 09:27 Uhr | dpa

Bei einer Kollision von fünf Autos auf der Autobahn 36 bei Braunschweig sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Stau die Ursache für den Auffahrunfall am Samstag, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Sonntag mitteilte. In den Autos saßen neun Menschen, sie konnten die Fahrzeuge alle selbstständig verlassen. In fünf Fällen war eine ärztliche Behandlung notwendig.