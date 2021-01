Königsborn

Haus in Flammen: Feuerwehrleute finden toten Mann

03.01.2021, 11:01 Uhr | dpa

Feuerwehrleute haben bei Löscharbeiten in Biederitz (Landkreis Jerichower Land) einen toten Mann gefunden. Die Einsatzkräfte seien am Sonntagmorgen zu einem Feuer in einer Doppelhaushälfte gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher. Während der Löscharbeiten fanden die Kräfte einen leblosen Mann. Eine Frau, die ebenfalls zum Zeitpunkt des Brandes im Haus war, konnte sich selbst ins Freie retten. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Das Feuer im Ortsteil Königsborn wurde am Morgen gelöscht.