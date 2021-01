Krupka

Frau stirbt bei Brand in Altersheim in Tschechien

03.01.2021, 14:51 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Altersheim im tschechischen Krupka ist eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht auf Sonntag ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Es konnte nach etwas mehr als einer Stunde gelöscht werden. Die anderen elf Heimbewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Einer von ihnen erlitt eine Rauchvergiftung und musste im Krankenhaus versorgt werden.

Die Ursache für den Brand muss noch ermittelt werden. Der Schaden wurde auf mindestens fünf Millionen Kronen (200 000 Euro) geschätzt. Das Gebäude muss nun saniert werden. Ein vorübergehendes Ausweichquartier wurde in einem Vereinsheim für Sportler eingerichtet. Die alte Bergstadt Krupka (Graupen) liegt am Fuße des Erzgebirges, rund 40 Kilometer südlich von Dresden.