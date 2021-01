Offenbach am Main

Leichter Schneefall in Hessen in der neuen Woche

03.01.2021, 17:17 Uhr | dpa

In der neuen Woche wird in Hessen weiterer Schnee erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, bleibt es am Montag in der Südhälfte weitgehend niederschlagsfrei, aber bewölkt. Im Norden kann es hingegen leicht schneien und glatt werden. Die erwarteten Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad.

Am Dienstag bleibt der Himmel bedeckt. Laut DWD bleibt es meist trocken. Stellenweise kann es aber schneien oder regnen. Die prognostizierten Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen laut Vorhersage auf bis zu minus 6 Grad, es herrscht verbreitet Glättegefahr. Auch am Mittwoch bleibt der Himmel über Hessen bewölkt. Örtlich kann es schneien, meist bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad.