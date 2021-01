Schwerin

Weihnachtsferien in MV vorbei: Schüler lernen zu Hause

04.01.2021, 01:58 Uhr | dpa

Für die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute nach den Weihnachtsferien wieder der Unterricht. Allerdings werden die meisten ihre Aufgaben zu Hause erledigen. Ab Klasse sieben müssen alle Schüler zu Hause lernen. Bis Klasse sechs sollen die Kinder nur dann in die Schule geschickt werden, wenn sie nicht zu Hause betreut werden können.

Diese Regelung gilt zunächst für die erste Schulwoche bis zum 8. Januar. Ob danach der Unterricht wieder regulär stattfinden kann, ist noch offen. Das hänge von der Entwicklung der Infektionszahlen ab, sagte Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums. Die Kultusminister der Länder wollen am 4. Januar über die weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie beraten, für den 5. Januar ist eine Schalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angesetzt. Bei beiden Runden dürften auch die Corona-Maßnahmen für die Schulen eine Rolle spielen.

In den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien wurde nach Angaben des Bildungsministeriums im Nordosten nur ein kleiner Teil der Kinder in die Schulen geschickt. In dieser Zeit galten die selben Regeln wie in der ersten Schulwoche im neuen Jahr. In den Grundschulen wurden nach Ministeriumsangaben 25 Prozent und in den Klassen 5 und 6 13 Prozent der Mädchen und Jungen kurz vor Weihnachten in den Schulgebäuden betreut.

Die Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Sozialministeriums hingegen regulär geöffnet. Die Eltern sind aber angesichts der Infektionslage gebeten, ihre Kinder zu Hauses zu betreuen, sofern das möglich ist, wie ein Sprecher sagte.