Grenz-Kontrollen zu Polen: Viele kehren um

04.01.2021, 07:50 Uhr | dpa

Die Kontrollen an der Grenze zu Polen wegen der Corona-Quarantäneverordnung haben seit Jahresbeginn 40 Prozent der potenziellen Einkaufstouristen abgehalten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bislang 44 Autofahrer bei der Ausreise auf die Quarantäne bei der Rückkehr hingewiesen. Daraufhin verzichteten zahlreiche Fahrzeugführer auf den Ausflug Richtung Stettin (Szczecin) und kehrten wieder um. Bei der Einreise aus Polen seien 42 Fahrzeuge kontrolliert worden. In Polen steht am 6. Januar ein Feiertag an. Deswegen liege die Zahl unter dem Aufkommen von Ende 2020, hieß es.

Mit der Quarantänepflicht will die Schweriner Landesregierung verhindern, dass das Coronavirus noch stärker als bisher ins Land hineingetragen wird. Ausgenommen von der Quarantäne sind Durchreisende durch Mecklenburg-Vorpommern oder Pendler, die auf der einen Seite wohnen und auf der anderen Seite arbeiten - darunter auch polnische Ärzte und Pfleger.

Wegen fehlender Genehmigungen meldete die Polizei im neuen Jahr zwölf Frauen und Männer bei der Einreise den Gesundheitsämtern, die über Quarantäne entscheiden. In wenigen Tagen erwartet die Polizei wieder mehr als das Zehnfache an Fahrzeugen bei der Einreise.