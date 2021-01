Papenburg

Feuer auf Museumsschiff: Keine Hinweise auf Brandursache

04.01.2021, 11:12 Uhr | dpa

Nach dem Feuer auf dem Museumsschiff "Friederike von Papenburg" im Landkreis Emsland laufen die Untersuchungen zur Brandursache weiter. "Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang", sagte eine Sprecherin der Polizei Emsland am Montag. Zwar hätten Ermittler das Schiff, das im Stadtzentrum von Papenburg liegt, betreten und Spuren sichern können. Noch gebe es allerdings keine Hinweise auf die Brandursache. "Es wird in alle Richtungen ermittelt", sagte die Sprecherin. Auch die Höhe des Schadens, der durch Flammen und Rauch entstand, ließe sich noch nicht beziffern.

Der Brand in dem Papenburger Wahrzeichen war am Samstagmorgen ausgebrochen. Ein Passant hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Als diese anrückten, drang dichter Qualm aus dem Inneren des zweimastigen Segelschiffes. Vor allem das unter Deck liegende Trauzimmer sowie ein Küchenraum im Heck des Schiffes waren laut Feuerwehr von den Flammen betroffen. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.