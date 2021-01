Gevelsberg

Unbekannte lösen Radmuttern an Rettungswagen: Zeugen gesucht

04.01.2021, 14:01 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Silvesternacht in Gevelsberg fünf Radmuttern eines Rettungswagens gelöst und damit die Besatzung und einen Patienten in Lebensgefahr gebracht. Der Wagen habe aber ohne Unfall das Krankenhaus und danach seine Rettungswache erreicht, teilte die Polizei am Montag mit. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Rettungswagenfahrerin habe sich auf dem Weg zum Krankenhaus über seltsame Fahrgeräusche gewundert, die Besatzung sei aber mit der Behandlung des Patienten im Rettungswagen beschäftigt gewesen, so die Polizei. Erst nach der Einlieferung des Patienten und der Rückkehr zur Wache sei der Fahrerin aufgefallen, dass die Muttern des linken hinteren Rades nicht mehr fest saßen. Zuvor hatte die Rettungswagenbesatzung den Wagen etwa 30 Minuten geparkt, als sie den Patienten abgeholte.