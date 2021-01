Drolshagen

Familie stellt Einbrecher nach Beutezug in Milchtankstelle

04.01.2021, 14:19 Uhr | dpa

Nach dem Aufbrechen einer Milchtankstelle im Sauerland sind die beiden mutmaßlichen Täter nicht weit gekommen. Die betroffene Familie in einem Ortsteil von Drolshagen bemerkte den Einbruch am Montagmorgen gegen 4.00 Uhr und zwei Familienmitglieder nahmen die Verfolgung auf, wie die Polizei mitteilte. An Milchtankstellen kann man an Automaten Milch und andere Produkte kaufen.

Auf winterglatter Fahrbahn kam dann das Auto der mutmaßlichen Täter den Angaben zufolge von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Den Insassen sei es zwar zunächst gelungen, aus dem Auto zu klettern und zu Fuß zu flüchten. Die beiden Verfolger hätten sie aber gestellt und festgehalten.

Alarmierte Polizisten fanden in und im Umfeld des Unfallwagens Geld, Teile des Automaten, Handschuhe, Aufbruchswerkzeuge sowie eine vom Hof entwendete Geldzählmaschine.