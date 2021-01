Montabaur

Neue Autobahngesellschaft: Guter Start des Winterdienstes

04.01.2021, 17:27 Uhr | dpa

Die neue Autobahngesellschaft des Bundes ist nach eigener Aussage mit ihren Schneepflügen in Rheinland-Pfalz, Südhessen und im Saarland gut in die Wintersaison gestartet. Mehr als 820 Mitarbeiter im Winterdienst haben dafür rund 65 000 Tonnen Salz zur Verfügung, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH am Montag in Montabaur im Westerwald mitteilte.

Mit mehr als 1500 Streckenkilometern betreut sie nach eigenen Angaben das größte Autobahnnetz aller zehn regionalen Niederlassungen der GmbH in Deutschland. "Schneller planen, effizienter bauen, betreiben und erhalten: Zum 1. Januar 2021 hat der Bund von den Ländern Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Verwaltung und Finanzierung der Autobahnen übernommen", ergänzte die Niederlassung West der neuen Gesellschaft.