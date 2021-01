Schwerin

Kabinett tagt zu Pandemie: Schwesig berät mit Amtskollegen

05.01.2021, 01:08 Uhr | dpa

Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin das politische Geschehen in Land und Bund. Heute (10.00 Uhr) berät die Landesregierung in Schwerin bei einer Schaltkonferenz erneut darüber, wie das Infektionsgeschehen eingedämmt werden kann. Trotz der Kontaktbeschränkungen zum Jahresausklang hatte sich bei den Infektionszahlen kein grundlegender Trendwandel abgezeichnet. Weniger Arztbesuche und damit weniger Corona-Tests hatten über die Feiertage die Lageeinschätzung erschwert. Fachleute befürchten aber, dass in Kürze auch in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert werden.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird parallel zur Kabinettssitzung an dem schon lange angekündigten Spitzengespräch der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen. Wie viele ihrer Amtskollegen hatte sich Schwesig angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen gegen Lockerungen der aktuell strengen Corona-Schutzvorkehrungen ausgesprochen. Es wird davon ausgegangen, dass der sogenannte Lockdown über den 10. Januar hinaus bis zum Ende des Monats fortgeführt wird.