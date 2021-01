Offenbach am Main

Schneeregen und Windböen in Mecklenburg-Vorpommern

05.01.2021, 06:32 Uhr | dpa

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich am Dienstag auf eine Mischung aus Schneeregen und Windböen einstellen. Am Morgen ist im Süden Schnee mit Glätte möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Küste kommt es zu Schneeregenschauern. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und vier Grad. Ab dem Nachmittag ziehen an der Küste vermehrt Windböen auf. Die Nacht zu Mittwoch zeigt sich bedeckt. Aus Polen kommen Regen und Schneeregen nach Mecklenburg-Vorpommern, die bis zum Morgen in Schneefall übergehen können. Die Meteorologen rechnen mit Glätte durch Schneematsch. Die Temperaturen sinken auf zwei bis null Grad.