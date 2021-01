Riegel am Kaiserstuhl

Lastwagen kracht in Mittelleitplanke: A5 teilweise gesperrt

05.01.2021, 07:53 Uhr | dpa

Nach einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Riegel am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) haben Einsatzkräfte die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in eine Mittelleitplanke. Der 56-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Da sein Fahrzeug teils in die Gegenfahrbahn ragte, wurde auch in Gegenrichtung eine Fahrbahn gesperrt. Es staute sich zeitweise in beide Richtungen.