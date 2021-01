Eschborn

Zahlreiche Menschen in Eschborn wegen Rohrbruchs ohne Wasser

05.01.2021, 08:12 Uhr | dpa

Wegen eines Wasserrohrbruchs mussten zahlreiche Menschen in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) mehrere Stunden ohne Wasser auskommen. Wie eine Sprecherin der Stadt am Dienstag mitteilte, waren "einige Straßenzüge" von dem Vorfall am Montagnachmittag betroffen. Am Morgen sei die Wasserversorgung wieder vollständig hergestellt gewesen. Laut Polizei musste die betroffene Straße aufgrund des Rohrbruchs am Montagabend gesperrt werden, da das Wasser bereits über die Fahrbahn reichte. Umleitungen seien eingerichtet gewesen. Zuvor hatte "hessenschau.de" über den Vorfall berichtet.