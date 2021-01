Dresden

Mann bedroht Rettungskräfte bei Einsatz

05.01.2021, 08:41 Uhr | dpa

Ein 44 Jahre alter Mann hat in Dresden Rettungskräfte bei einem Einsatz mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, alarmierte der Mann den Notdienst am Montagabend, weil er Schmerzen hatte. Dann bedrohte er die Helfer aus zunächst nicht bekannten Gründen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand. Erst im Laufe des Polizeieinsatzes stellte sich demnach heraus, dass es sich nicht um eine Schusswaffe handelte. Der 44-Jährige sei letztendlich mit ins Krankenhaus gegangen.