Baden-Baden

Verteidiger: Revision gegen Urteil im Pfadfinderprozess

05.01.2021, 11:03 Uhr | dpa

Nach dem Urteil im Vergewaltigungsprozess gegen einen früheren Pfadfinder-Gruppenleiter in Baden-Baden hat der Verteidiger des Mannes Revision eingelegt. Ein entsprechendes Schreiben sei am Montag eingegangen, sagte am Dienstag ein Sprecher des Landgerichts. Damit ist nun zunächst der Bundesgerichtshof (BGH) am Zug. Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Revision, wie ein Sprecher mitteilte. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" und das "Badische Tagblatt" berichtet.

Der 64-jährige Angeklagte war vor einer Woche zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter hatten ihn für schuldig befunden, vor mehr als 30 Jahren minderjährige Pfadfinder zur Vergewaltigung eines kleinen Mädchens genötigt zu haben. Auch weitere Taten waren dem Mann vorgeworfen worden, die aber wegen Verjährung nicht mehr angeklagt werden konnten.