Schwerin

Linke fordern rasche Impfung für Pädagogen

05.01.2021, 13:05 Uhr | dpa

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ungeachtet der bislang geringen Impfstoffmengen fordert die oppositionelle Linke in Mecklenburg-Vorpommern eine frühzeitige Corona-Schutzimpfung auch für Lehrer und Erzieher. "Schulen und Kitas sollen zu Recht geöffnet bleiben. Dies setzt aber voraus, dass das erforderliche Personal zur Verfügung steht. Die Beschäftigten müssen deshalb möglichst zeitnah geimpft und damit geschützt werden", erklärte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg am Dienstag in Schwerin.

Die Ständige Impfkommission des Robert Koch-Institutes hatte empfohlen, als erstes alte und pflegebedürftige Menschen, Pfleger und medizinisches Personal zu impfen. Diese Empfehlungen gingen zum Teil aber "an den Erfordernissen vorbei", befand Oldenburg. Sie forderte die Landesregierung auf, die Impfstrategie zu korrigieren und konkrete Zeitpläne für die Impfung der festgelegten Personengruppen zu veröffentlichen. "So erhalten wir auch realistische Impfziele und die Bevölkerung kann nachvollziehen, warum weiterhin welche Maßnahmen erforderlich sind", erklärte die Oppositionspolitikerin.

Mecklenburg-Vorpommern hatte, den Empfehlungen der Impfkommission folgend, in Seniorenheimen und Kliniken mit den Impfungen begonnen und dabei bundesweit das höchste Tempo an den Tag gelegt. Nach Berechnungen des Robert Koch-Instituts hatte es bis zum Wochenende im Nordosten 7,1 Impfungen pro 1000 Einwohner gegeben, im Bundesschnitt waren es demnach 3,2.

Die AfD, aus deren Reihen die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie immer wieder als überzogen bezeichnet wurden, kritisierte den schleppenden Impfstoff-Nachschub und die späte Öffnung der Impfzentren. "Wenn bei weiten Teilen der Bevölkerung die Impfbereitschaft da ist, muss von der Regierungsseite unverbindlich ausreichend Vakzin bereitgestellt werden, um Impffreiwillige zu versorgen", erklärte Landtags-Fraktionschef Nikolaus Kramer.