Neubrandenburg

IHK: Trotz Corona mehr neue Ausbildungsverträge als 2019

05.01.2021, 15:18 Uhr | dpa

Trotz der Corona-Krise haben die Firmen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns im vergangenen Jahr mehr Ausbildungsplätze besetzt. Wie die IHK in Neubrandenburg am Dienstag mitteilte, wurden in den Regionen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte 1333 neue Ausbildungsverträge geschlossen - ein Prozent mehr als 2019. Ein Grund dafür sei die weiter hohe Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen, hieß es. 38 Betriebe bildeten demnach zum ersten Mal aus.

Schulabgängern fehlten nach IHK-Angaben im vergangenen Jahr wegen der Corona-Einschränkungen unter anderem Messen und Firmenpraktika, um Ausbildungsrichtungen und Ansprechpartner kennenzulernen. Knapp die Hälfte der Lehrverträge entfiel demnach auf kaufmännische Berufe, gefolgt von gewerblich-technischen Berufen wie Anlagenmechaniker, Biologielaborant oder Zerspaner, die insgesamt 35 Prozent ausmachten. Weitere 238 Verträge wurden für Ausbildungsberufe in Gastronomie und Tourismus abgeschlossen (18 Prozent).

Von den 1333 Neuverträgen des ersten Lehrjahres entfielen 69 auf Jugendliche mit ausländischen Wurzeln, sagte eine Sprecherin. Insgesamt seien Auszubildende aus 36 Nationen in allen vier Lehrjahren von Greifswald über Usedom, Pasewalk, Neubrandenburg bis Waren an der Müritz tätig. Die IHK in Neubrandenburg vertritt die Interessen von rund 25 000 Firmen in den Regionen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Die IHK in Rostock und Schwerin hatten zuletzt etwas weniger neue Ausbildungsverträge als im Jahr 2019 gemeldet.