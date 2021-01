Rostock

Jugendliche brechen Oldtimer auf, scheitern aber beim Fahren

05.01.2021, 16:19 Uhr | dpa

Jugendliche haben wertvolle Oldtimerautos scheinbar gezielt in einer Tiefgarage in Rostock aufgebrochen und beschädigt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurden die 14 und 15 Jahre alten Tatverdächtigen am Montagabend über Spürhunde in der Nähe aufgespürt und gefasst. Sie müssten sich nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Betroffen waren ein DKW F5, ein Auto mit Frontantrieb aus den 1930er Jahren aus Zwickau (Sachsen), und ein Wartburg 311, der früher in Eisenach (Thüringen) produziert wurde. Beim DKW wurde unter anderem das Stoffdach geöffnet und im Inneren ein bordeigener Feuerlöscher entleert. Beim Wartburg wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Der Besitzer der Oldtimer bekam "Wind davon" und rief die Beamten. Zudem gebe es Videoaufnahmen aus der Tiefgarage.

Gefahren seien die jungen Männer, die bereits polizeibekannt sind, mit den Oldtimern nicht. "Das überstieg wohl ihre technischen Fähigkeiten", meinte ein Beamter. Die Schadenshöhe sei noch unklar. In gepflegtem Zustand können solche Oldtimer derzeit Liebhaberpreise zwischen 10 000 und 20 000 Euro erzielen.