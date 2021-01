Saarbrücken

Kaum Mängel an Lüftungsanlagen in saarländischen Betrieben

05.01.2021, 17:13 Uhr | dpa

In saarländischen Firmen hat das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) mit Blick auf die Verbreitung des Coronavirus kaum Mängel bei den Lüftungsanlagen festgestellt. Ein Großteil der Betriebe sei sehr gut aufgestellt und entsprechend organisiert, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit.

Der Fokus habe bei den seit September durchgeführten Kontrollen auf Arbeitsbereichen gelegen, in denen viele Menschen miteinander in Kontakt kommen könnten. Geprüft wurden mehr als 50 Arbeitsstätten, darunter Betriebe in der Lebensmittelindustrie, Einkaufszentren sowie Arbeitsstätten mit Großraumbüros und Callcentern. "Eine sach-gerechte Lüftung kann neben anderen Maßnahmen einen wichtigen Anteil zum Schutz der Mitarbeiter beitragen", teilte Arbeitsschutzminister Reinhold Jost (SPD) mit.

Das LUA habe untersucht, ob die Firmen die Lüftungsanlagen sachgerecht instand hielten und geeignete Filter verwendeten. Zudem seien die Lüftungskonzepte gecheckt worden. Die Aktion soll noch bis Anfang März weitergehen.