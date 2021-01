Saarbrücken

Saarland: 317 neue Corona-Infektionen, 16 weitere Tote

05.01.2021, 17:59 Uhr | dpa

Ein Arzt nimmt in einer Hausarztpraxis mit einem Tupfer einen Abstrich bei einer Frau für einen Coronatest. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist im Saarland binnen eines Tages um 317 gestiegen. Damit lag die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei 21 092, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag mitteilte (Stand 16 Uhr). Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich um 16 auf 506.

Aktuell sind den Angaben zufolge 1878 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. 18 708 Menschen gelten als geheilt. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Inzidenz) lag am Dienstag bei 126. Die Kliniken im Land behandelten 292 Covid-19-Patienten, 70 von ihnen auf einer Intensivstation.