Lübz

Zahl der Corona-Fälle in Pflegeheim steigt auf mehr als 100

05.01.2021, 19:03 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Fälle in einem Pflegeheim in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist auf mehr als 100 angestiegen. Fünf weitere Mitarbeiter seien positiv getestet worden, teilte der Landkreis am Dienstag mit. An Weihnachten seien die ersten Corona-Infektionen festgestellt worden.

In dem Landkreis gab es den Angaben zufolge weitere Corona-Fälle in Pflegeheimen, etwa in Lübtheen, wo sich 14 Bewohner und fünf Mitarbeiter angesteckt haben. Im Altenpflegeheim in Krenzlin wurden demnach acht Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet.

In einem Krankenhaus in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurden 15 Patienten und acht Mitarbeiter positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet, wie das Klinikum mitteilte.