Magdeburg

Sachsen-Anhalt schließt wegen Corona-Lage Schulen und Kitas

05.01.2021, 20:54 Uhr | dpa

Aufgrund der angespannten Corona-Lage müssen fast alle Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt ab Montag wieder wochenlang von zu Hause aus lernen. Lediglich für die Abschlussklassen werde es nach den Weihnachtsferien täglichen Präsenzunterricht geben, sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstagabend. Dabei sollten Kleingruppen gebildet werden, um die Abstands- und Hygieneregeln zu wahren.

Alle anderen Kinder und Jugendlichen sollen Aufgaben und Online-Angebote für zu Hause bekommen. Auch die Kitas schließen und bieten lediglich eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, wie Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte. An den Schulen soll es die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Klassen geben.

Damit werden Schul- und Kitabetrieb erneut so deutlich eingeschränkt wie zuletzt nur im März 2020 zum Beginn der Pandemie. Wie lange die drastische Maßnahme gilt, ist offen. Bund und Länder hatten sich am Dienstagnachmittag darauf verständigt, die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis mindestens zum 31. Januar zu verlängern - und mindestens so lange auch den Schulbetrieb herunterzufahren.

Ziel ist es, nach monatelangen Beschränkungen des öffentlichen Lebens endlich die Pandemie einzudämmen und die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu senken. In Sachsen-Anhalt steckten sich nach jüngsten Zahlen des Gesundheitsministeriums in den vergangenen sieben Tagen 195 von 100 000 Sachsen-Anhaltern nachweislich mit dem Virus an. Dieser Wert soll unter 50 gesenkt werden.