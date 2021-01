Mühlacker

Traktor kollidiert auf Kreuzung mit Auto: Ein Verletzter

05.01.2021, 22:22 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Auto ist auf der Bundesstraße 10 im Enzkreis der 79-jährige Autofahrer verletzt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe er am Dienstagnachmittag eine Kreuzung in Richtung Illingen bei Grün queren wollen, teilte die Polizei mit. Zeitgleich sei der entgegenkommende Traktorfahrer (79) auf der Kreuzung nach links abgebogen - und mit dem Auto zusammengeprallt. Der Fahrer des Wagens wurde in ein Krankenhaus gebracht.