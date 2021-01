Zwickau

Schnee und Eis sorgen für Unfälle im Vogtland und um Zwickau

06.01.2021, 05:59 Uhr | dpa

Verschneite Straßen und Glatteis haben am Dienstag in Sachsen zu zahlreichen Unfällen geführt - vor allem im Vogtland und Landkreis Zwickau. "Im Laufe des Tages wurden 68 Unfälle gemeldet, sehr viele davon wegen winterglatter Fahrbahnen", sagte ein Polizeisprecher. In beiden Landkreise kam es daher vor allem in den Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. "Der Winterdienst war im Dauereinsatz", hieß es. Sieben Menschen wurden verletzt - mindestens zwei davon schwer.