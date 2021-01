Offenbach am Main

Viele Wolken und kühle Temperaturen: Schneefälle möglich

06.01.2021, 06:14 Uhr | dpa

Wolkenvergangener Himmel, kühle Temperaturen: In den kommenden Tagen kann es in Hessen immer wieder Schnee geben. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach von Mittwoch zufolge bleibt es in tieferen Lagen zumeist bei Schneeregen. Im Bergland sind allerdings mehrere Zentimeter Neuschnee möglich. In den Nächten warnt der DWD vor glatten Straßen.

Am Mittwoch bleibt es der Vorhersage zufolge meist stark bewölkt. Die Tageshöchstwerte erreichen ein bis vier Grad. Gebietsweise kann Schneeregen fallen, im Bergland erwartet der DWD bis zum Abend ein bis drei Zentimeter Neuschnee. In der Nacht zu Donnerstag sind laut DWD vor allem in Nordhessen und im Odenwald zeitweise Schneefälle möglich. Es bestehe verbreitet Glättegefahr.

Am Donnerstag bleibt es laut DWD bei wolkenverhangenem Himmel. Im Laufe des Tages sind wieder leichte Schneefälle und Glätte möglich, im Rhein-Main-Gebiet wird Schneeregen erwartet. Es gibt Höchstwerte von ein bis drei Grad, im Bergland bis zu minus zwei Grad. In der Nacht zu Freitag kann es wieder glatt werden, zeitweise ist Schneefall möglich.