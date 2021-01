Mülsen

Frau nach Zusammenstoß mit Lastwagen schwer verletzt

06.01.2021, 06:55 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Eine 31 Jahre alte Frau ist beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Die Frau sei am Dienstag bei Mülsen mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie sei dann gegen den Bordstein geprallt, auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Unfallursache war laut Polizei eine zu hohe Geschwindigkeit. Die Strecke wurde kurzzeitig gesperrt und umgeleitet. Für zwei Stunden kam es dort aufgrund der glatten Fahrbahn zu Stau und stockendem Verkehr.