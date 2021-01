Herford

Geldautomat in Herford gesprengt

06.01.2021, 08:01 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Herford ist in der Nacht zu Mittwoch ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zuvor Zugang zu der Automatenfiliale einer Bank, in der der Geldautomat stand. Gebäude und Automat wurden demnach durch die Explosion beschädigt. Angaben zur Höhe des Schadens oder der Beute machte die Polizei zunächst nicht. Nun werden Zeugen gesucht. Die Kriminalpolizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen übernommen.