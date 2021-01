Schneeregen und Wolken in Mecklenburg-Vorpommern

06.01.2021, 08:20 Uhr | dpa

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich zur Wochenmitte windig und kalt. Der Mittwoch beginnt mit Wolken und Regen, der im Tagesverlauf in Schnee oder Schneeregen übergehen kann, wie eine Sprecherin des Deutsche Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Bis zum Vormittag müssen sich die Menschen stellenweise auch auf Glätte einstellen. Die Höchstwerte liegen bei ein Grad. Auf den Inseln bleibe es bei maximal vier Grad etwas wärmer. An der Küste ist den Angaben zufolge am Vormittag mit teils stürmischen Böen zu rechnen, die im Tagesverlauf wieder abnehmen.

In der Nacht zu Donnerstag bleibe es bedeckt, leichter Schneefall sei weiterhin nicht ausgeschlossen. Bei Tiefstwerten um minus ein Grad sei auch mit Glätte zu rechnen.

Am Donnerstag gibt es laut DWD erneut viele Wolken und Niederschlag, der als Regen oder Schneeregen falle. Die Höchstwerte liegen um den Gefrierpunkt. Auf den Inseln bleibe es bei maximal drei Grad erneut etwas wärmer.