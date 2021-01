Lübtheen

Brand in Mehrfamilienhaus: Mutter und Zweijähriger verletzt

06.01.2021, 10:09 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübtheen (Ludwigslust-Parchim) hat die Feuerwehr eine Familie mit einem zweijährigen Kind per Drehleiter gerettet. Der Sohn und die 28-jährige Mutter kamen am Dienstagabend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Brand war vermutlich durch ein Feuer im Stromverteilerkasten im Flur des Hauses ausgebrochen, in dem drei Familien wohnten - die gerettete Familie im Obergeschoss. Wegen starken Rauches konnten einige Bewohner das Haus nicht mehr verlassen. Das Haus sei inzwischen unbewohnbar. Die genaue Brandursache war zunächst nicht bekannt.