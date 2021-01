Stadtilm

Autobahn 71 Richtung Schweinfurt nach Unfällen gesperrt

06.01.2021, 12:03 Uhr | dpa

Nach zwei Unfällen auf winterglatter Fahrbahn ist die Autobahn 71 bei Stadtilm im Ilm-Kreis am Mittwoch in Richtung Schweinfurt gesperrt worden. Zunächst waren zwei Fahrzeuge zusammengekracht, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos leitete an der Unfallstelle eine Notbremsung ein, verlor aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Durch die Unfälle wurden Fahrzeugteile über alle Fahrspuren in Richtung Süden verteilt. Verletzt wurde niemand.

Zur Räumung wurde die A71 Richtung Schweinfurt gesperrt. Der Verkehr wurde für die Dauer der Sperrung an der Anschlussstelle Stadtilm von der Autobahn abgeleitet. An der Unfallstelle sorgten den Angaben der Polizei zufolge Schneefall und Nebel für Behinderungen.