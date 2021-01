Dresden

Ermer kritisiert "Entscheidungswirrwarr" der Landesregierung

06.01.2021, 12:08 Uhr | dpa

Der Handwerkstag hat der Landesregierung mit Blick auf einige Corona-Entscheidungen ein "Entscheidungswirrwarr" und "zu wenig Professionalität" vorgeworfen. "Man denke hier etwa an das organisatorische Hickhack rund um Impfzentren, an das noch immer ungeklärte Procedere bei der Corona-Testpflicht für Berufspendler aus Polen und Tschechien oder an die ungebremste Pannenserie bei der Online-Plattform Lernsax", monierte Präsident Roland Ermer.

Auch die Pläne zu Änderungen bei den Winterferien kritisierte er am Mittwoch scharf. "Diese setzen erneut Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter Druck, da betriebliche Kapazitäten jetzt völlig neu geplant werden müssen." Ermer mahnte einen strategischen Fahrplan an, wie das wirtschaftliche und öffentliche Leben langfristig normalisiert werden solle.