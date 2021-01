Rostock

Covid-19-Erkrankungen in 23 Alten- und Pflegeheimen

06.01.2021, 15:19 Uhr | dpa

Eine Pflegerin führt in einem Alten- und Pflegeheim einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Mecklenburg-Vorpommern sind aktuell in 23 Alten- und Pflegeheimen Covid-19-Erkrankungen bekannt. Wie aus einer am Mittwoch vom Rostocker Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) veröffentlichten Statistik hervorgeht, sind davon 408 Bewohner und 148 Mitarbeiter betroffen. 50 Personen liegen im Krankenhaus, 35 Menschen starben im Zusammenhang mit der Infektion.

Seit Beginn der Erhebung Anfang Oktober vergangenen Jahres wurden in 63 Alten- und Pflegeheimen Covid-19-Erkrankungen mit insgesamt 1249 infizierten Personen registriert, 370 davon gehörten zum Personal. 82 Menschen starben.