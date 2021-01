Glowe

76-jährige Autofahrerin stirbt bei Unfall auf Rügen

06.01.2021, 15:26 Uhr | dpa

Eine 76 Jahre alte Autofahrerin ist auf der Insel Rügen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Hinter Glowe sei die Frau in Richtung Sagard fahrend am Mittwochvormittag mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Sie kollidierte mit einem Baum und verstarb noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Die Straße war bis zum frühen Nachmittag halbseitig gesperrt.