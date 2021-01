Dresden

Sachsen meldet mehr als 3600 neue Corona-Fälle

06.01.2021, 16:41 Uhr | dpa

In Sachsen sind am Mittwoch 3667 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Zudem sind weitere 122 Corona-Patienten gestorben, wie aus einer Übersicht des Sozialministeriums hervorgeht. Damit sind seit Beginn der Pandemie 3614 Corona-Tote im Freistaat registriert worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also der Wert an Neuerkrankungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche, lag bei 262,1. Den höchsten Wert der zehn Landkreise und drei kreisfreien Städte meldete der Landkreis Meißen mit 457,1.