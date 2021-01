Wiesbaden

Lorz: Präsenzpflicht an Hessens Schulen wird ausgesetzt

06.01.2021, 16:54 Uhr | dpa

Schüler der Klassen 1 bis 6 in Hessen müssen bis Ende Januar nicht für den Unterricht in die Schulen kommen. Die Präsenzpflicht werde für sie ausgesetzt, für Schüler ab Klasse 7 werde mit Ausnahme von Abschlussklassen grundsätzlich Distanzunterricht angeboten, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden.