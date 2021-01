Bad Münstereifel

Eifelgemeinden-Appell an Schnee-Touristen: Bitte wegbleiben

06.01.2021, 18:56 Uhr | dpa

Besucher rodeln im Skigebiet "Weißer Stein" in der Eifel. Foto: Henning Kaiser/dpa (Quelle: dpa)

Nach einem beispiellosen Andrang von Schnee-Touristen haben Eifelgemeinden eindringlich gebeten, solche Besuche zu unterlassen. Es gebe in der Nordeifel in der aktuellen Corona-Pandemie keine Angebote, erklärten die Bürgermeister von acht Kommunen sowie der Landrat des Kreises Euskirchen am Mittwoch. "Die Skigebiete sind nicht zugänglich, die Lifte laufen nicht, die Rodelhänge sind gesperrt, ebenso die meisten Parkplätze", beschrieben sie. Auch gebe es keine Toiletten, keine Wickelräume, keinen Ort zum Aufwärmen, keine Gastronomie.

Die Menschen sollten zu Hause bleiben und Spaziergänge an ihrem Wohnort unternehmen, appellierten die Bürgermeister unter anderem aus Bad Münstereifel und dem besonders betroffenen Hellenthal. Die Gemeinde hat in ihrem Wintersportgebiet Parkplätze, Wanderwege und Zugänge zu Liften gesperrt.