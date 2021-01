Dresden

Brand in einem Haftraum der Justizvollzugsanstalt Dresden

06.01.2021, 19:21 Uhr | dpa

In einem Haftraum im Erdgeschoss der Justizvollzugsanstalt in Dresden hat es gebrannt. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurde dabei ein Mann verletzt. Er wurde zunächst von einem Notarzt behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht. Zu dessen Identität wurden keine Angaben gemacht. Die Feuerwehr hat mit 42 Einsatzkräften das Feuer gelöscht und dann das Gebäude belüftet, damit der Rauch abziehen konnte. Was in dem Haftraum gebrannt hat und wie es dazu kommen konnte, muss noch ermittelt werden.

Laut Justizministerium waren keine weiteren Räume betroffen. Es habe auch keine weiteren Häftlinge oder Bedienstete mit Verletzungen gegeben. Die Sicherheit der Anstalt sei nicht gefährdet gewesen.