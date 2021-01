Potsdam

Brandenburg legt Corona-Regeln für Schulunterricht fest

07.01.2021, 00:49 Uhr | dpa

Ein Maskenpflicht-Hinweis in einer Schule. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Brandenburger Landesregierung will am heutigen Donnerstag die Regelungen für den weiteren Schulunterricht unter den Bedingungen der Corona-Pandemie festlegen. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wann die Schulen wieder für den Präsenzunterricht geöffnet werden sollen. Abgesehen von den Abschlussklassen und den Förderschulen müssen seit dem 4. Januar alle Kinder und Jugendlichen zuhause lernen. Diese Regelung solle vorerst auch bestehen bleiben, hatte Regierungssprecher Florian Engels angekündigt. Die Kitas bleiben geöffnet. Allerdings sind die Eltern gebeten, ihre Kinder möglichst zuhause zu betreuen.

Die Kultusministerkonferenz der Länder hatte am Montag einen Stufenplan vorgelegt, demzufolge der Präsenzunterricht bei sinkenden Infektionszahlen in den Grundschulen wieder beginnen könnte. Danach sollen die älteren Schüler im Wechselunterricht folgen. Einen Zeitplan dafür gab es allerdings noch nicht.

Über die weitere Verlängerung und Verschärfung von Corona-Beschränkungen für die Bürger will das Kabinett erst am Freitag entscheiden. Zuvor sind noch Abstimmungen mit den Landkreisen und kreisfreien Städten notwendig. Dabei geht es insbesondere um die Vereinbarung der Regierungschefs von Bund und Ländern, in Corona-Hotspots den Bewegungsradius der Menschen auf 15 Kilometer um den Wohnort zu beschränken.