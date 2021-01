Flensburg

Prozess gegen Waffensammler: Plädoyers und Urteil

07.01.2021, 01:42 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen Mann, der über Jahre verbotenerweise tonnenweise Waffen, Munition und Sprengstoff besessen und auch verkauft haben soll, werden am heutigen Donnerstag (9.15 Uhr) voraussichtlich die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen. Der Mann ist unter anderem wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz angeklagt. Die Taten hatte der 41 Jahre alte Angeklagte aus einem kleinen Dorf in Nordfriesland am ersten Verhandlungstag am Landgericht Flensburg eingeräumt.

Laut Anklage soll der Mann von 2009 bis 2015 und erneut im Februar 2020 eine Vielzahl von Kriegswaffen und anderen Waffen sowie Sprengstoff erworben, besessen und verkauft haben. Darunter waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehrere Hundert Kilogramm Sprengstoff, diverse Granaten, Maschinengewehre und -pistolen, Revolver, Repetiergewehre sowie Tausende Schuss Munition. Eine Erlaubnis, all diese Dinge zu besitzen, hatte der Mann demnach nicht.