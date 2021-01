Schwerin

Impf-Benachrichtigungen für Senioren: Impfzentren vor Start

07.01.2021, 01:59 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern weitet die Corona-Schutzimpfungen über die bisher beteiligten Seniorenheime und Kliniken hinaus aus. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, werden am heutigen Donnerstag die ersten Briefe an zu Hause lebende und mindestens 80 Jahre alte Senioren verschickt, die vom 12. Januar an in den Impfzentren des Landes geimpft werden sollen. Diese Altersgruppe wird wegen der besonderen Gefahr schwer zu erkranken vorrangig versorgt. Zunächst würden 2500 Menschen angeschrieben, am Freitag weitere 2500 und dann wöchentlich 10 000. Das Schreiben ist laut Ministerium Voraussetzung, um dann telefonisch Termine für die zwei erforderlichen Impfungen vereinbaren zu können. Damit soll ein effektiver und geregelter Ablauf in den zwölf Impfzentren gesichert werden.

Bislang werden Impfungen nur durch mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheimen sowie durch Fachkräfte in Kliniken vorgenommen. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht, sind im Nordosten bislang 18 000 Menschen geimpft worden, davon etwa 10 000 Pfleger und Ärzte sowie rund 8000 Bewohner von Seniorenheimen. Mit 11 Impfungen je 1000 Einwohner liegt Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich vorn, profitiert dabei aber auch von der geringen Einwohnerzahl. Der Bundesdurchschnitt lag bei 4,4 Impfungen je 1000 Einwohner.