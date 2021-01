Friedberg

Stahlträger stürzt auf 36-Jährigen und verletzt ihn schwer

07.01.2021, 08:44 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall in Friedberg ist ein etwa 900 Kilogramm schwerer Stahlträger auf einen Mann gestürzt. Der 36-Jährigen wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Arbeiter hatte den kurz zuvor angelieferten Stahlträger den Angaben nach am Mittwoch mit einem Kran einlagern wollen, als eine Schwerlastschlinge riss. Ein Rettungswagen brachte den Mann nach dem Unfall im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg in eine Klinik.