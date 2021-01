Gramzow

Lastwagen prallt gegen Baum: Zwei Verletzte

07.01.2021, 12:41 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen sind in Gramzow (Uckermark) zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben kam der 37-jährige Fahrer des LKW am Mittwoch aus noch unbekannter Ursache in Höhe des Bahnhofes von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt schwere Verletzungen. Herbeigerufene Feuerwehrleute mussten ihn aus dem Führerhaus befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Seinem 53 Jahre alten Beifahrer war es zuvor noch gelungen, sich aus dem zerstörten Fahrerhaus zu befreien und einen Notruf abzusetzen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Unglücksursache.