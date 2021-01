Fürth

Billiges Heizöl drückt Verbraucherpreise in Bayern

07.01.2021, 12:52 Uhr | dpa

Die Verbraucherpreise in Bayern sind im Dezember leicht gesunken - vor allem, weil Heizöl und Benzin viel billiger waren als im Vorjahr. Wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Donnerstag mitteilte, betrug die Inflationsrate im Freistaat minus 0,3 Prozent. Im Dezember 2020 galten noch die ermäßigten Mehrwertsteuersätze.

Heizöl war demnach um 25 Prozent billiger zu haben als im Dezember des Vorjahres, Kraftstoffe waren 11 Prozent günstiger, und die Preise für Kleidung und Schuhe waren im Lockdown-Monat Dezember 6 Prozent niedriger. Auf der anderen Seite stiegen die Kaltmieten um 1,3 Prozent, und für Lebensmittel mussten die Menschen in Bayern 0,9 Prozent mehr zahlen als vor einem Jahr.